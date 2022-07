Diallo Milan: quotazioni in calo, troppo alta la richiesta del Psg

Sfumato Botman tra i nomi ancora in orbita Milan per la difesa c’è Diallo. Le quotazioni però del francese sono in calo

Le quotazioni del francese in ottica rossonera però sono in calo. Secondo quanto riportato da la Gazzetta dello Sport i rossoneri non hanno intenzione di investire una grande cifra per un nuovo difensore centrale, ritenendo troppi i 20 milioni richiesti dal Psg.