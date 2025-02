Di Vaio a DAZN: «Vogliamo tornare in Europa, sulla Coppa Italia abbiamo un pensiero chiaro»

Di Vaio, dirigente del Bologna, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara contro il Milan di questa sera: le dichiarazioni

Intervenuto a DAZN prima di Bologna-Milan, Marco Di Vaio ha parlato così prima della sfida contro i rossoneri:

OBIETTIVO EUROPEO – «Per noi è un obiettivo provare a rientrare in Europa. Il gruppo si è allargato, è rientrata anche la Roma. Non è facile, lo sappiamo e stasera è un’opportunità. Per noi sarebbe importante tornare in Europa per dare continuità».

EMPOLI IN SEMIFINALE – «Non è cambiato niente, per noi era un obiettivo ugualmente. Ci proveremo, l’Empoli ha fatto un percorso incredibile e non sarà semplice. Ci penseremo al momento giusto».

CHANCE PER CASTRO IN NAZIONALE – «Magari, sarei contento per Santiago. Lui ha un percorso importante in Nazionale, lo conoscono molto bene. L’importante è che faccia bene da noi, poi può raggiungere i suoi obiettivi personali».