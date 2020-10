Di Stefano: «Pioli ha conquistato l’ambiente e i tifosi del Milan»

Peppe Di Stefano a Sky Sport ha fatto il punto sull’operato di Stefano Pioli al Milan. Ecco le parole del giornalista

«In 41 partite e ha raccolto 81 punti. Pioli era partito un po’ in sordina e qualche brutta sconfitta come il 5-0 contro l’Atalanta, ma poi si è preso in mano il Milan e ha conquistato tutto l’ambiente e i tifosi, guadagnandosi anche il rinnovo di contratto. Dopo il lockdown il suo Milan è imbattuto ed è primo in classifica a punteggio pieno».