Di Stefano: «Pioli darà una mano a Bonera da casa con la tecnologia»

Ecco come Stefano Pioli aiuterà Daniele Bonera nella difficile trasferta che il Milan dovrà affrontare domenica in casa del Napoli

Il giornalista di Sky Peppe Di Stefano, è intervenuto in un notiziario dell’emittente per fare il punto della situazione che riguarda il Milan. In vista della partita di domenica contro il Napoli, il Diavolo sarà senza Stefano Pioli e senza il suo vice Giacomo Murelli.

Di Stefano ha detto: «Pioli è positivo da sabato, Murelli da oggi. Daniele Bonera e Davide Lucarelli guideranno il Milan nella gara contro il Napoli. Lo staff di Pioli e lo stesso mister, saranno in contatto grazie alla tecnologia. In questo modo il tecnico parmigiano allenerà la squadra domenica a Napoli. Quella contro i partenopei sarà una partita molto delicata per il Milan, probabilmente una delle più difficili dell’intera stagione».