Di Stefano rivela ulteriori dettagli sull’infortunio di Nkunku: «Si tratta di un problema traumatico». Le sue parole

Di Stefano, su Sky Sport, svela nuovi dettagli sull’infortunio di Nkunku. Ecco come sta l’attaccante rossonero

Il Milan tira un sospiro di sollievo riguardo alle condizioni di uno dei suoi uomini più in forma. Come riportato dal giornalista Peppe Di Stefano su Sky Sport, Christopher Nkunku ha dovuto rallentare i ritmi a causa di un pestone rimediato nella parte finale della sfida contro il Verona, match in cui era stato assoluto protagonista firmando una doppietta decisiva. A causa di questo trauma, il calciatore non ha partecipato alla sessione collettiva odierna, limitandosi a un lavoro differenziato per non sollecitare troppo la zona colpita.

Massimiliano Allegri e il suo staff medico hanno comunque monitorato la situazione con estrema serenità. Trattandosi di un problema di natura puramente traumatica e non muscolare, non sono necessari tempi di recupero lunghi. La gestione conservativa di queste ore è servita a smaltire il dolore, permettendo al giocatore di non correre rischi inutili in vista del tour de force che attende la squadra rossonera nelle prossime settimane.

Di Stefano, rientro in gruppo e convocazione sicura

Secondo quanto sottolineato dalla fonte Sky Sport, il talento francese dovrebbe tornare a lavorare con la squadra già domani. Il rientro in gruppo permetterà ad Allegri di inserirlo regolarmente nella lista dei convocati, escludendo di fatto ogni tipo di controindicazione per la prossima partita. Una notizia fondamentale per l’allenatore, che potrà contare sulla vena realizzativa del suo attaccante nel momento cruciale della stagione.

Questo recupero lampo conferma l’ottimo stato di salute dell’organico e la capacità dello staff di Allegri di gestire i piccoli intoppi fisici senza perdere pezzi pregiati lungo il cammino. Con Nkunku pronto a tornare in campo, il Milan mantiene intatto il suo potenziale offensivo.