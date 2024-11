Di Stefano spiega: «Fonseca da Leao vuole queste cose: da vedere se il giocatore recepirà determinati stimoli»

Le parole rilasciate da Peppe Di Stefano ai microfoni di Sky Sport riguardo la situazione in casa Milan tra Fonseca e Rafa Leao

PAROLE – «Fonseca vorrebbe cose diverse da #Leao: in campo, negli atteggiamenti, in fase difensiva e offensiva. Vede che ha una macchina velocissima, ma velocissimo non va. Usa bastone e carota, da capire se Leao è la persona giusta per recepire tali stimoli».