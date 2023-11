Di Stefano analizza: «Momento complicato. Contro il Frosinone ci sarà solo un difensore centrale, cosa filtra su Thiaw»

Di Stefano analizza il momento del Milan: le parole del giornalista dopo la sconfitta contro il Borussia Dortmund

Il giornalista Di Stefano ha parlato a SkySport della condizione del Milan dopo la sconfitta in Champions League.

PAROLE – «Il momento del Milan è complicato. Perchè la classifica ci dice che in Champions League serve un filo di speranza e soprattuto per il problema degli infortuni. Il Milan è decimato e con 8 giocatori fuori, 9 con Thiaw che bisognerà vedere se sarà stiramento o strappo, non riesce ad esprimere gioco e fa fatica. Contro il Frosinone Pioli avrà solamente solo Tomori come centrale di ruolo. Adesso bisogna trovare delle soluzioni, soprattuto per quanto riguarda questo discorso: 20 infortuni muscolari sono troppi e serve un rimedio».