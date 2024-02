Di Stefano esalta Leao: «Unico calciatore del Milan ad avere questa statistica. Sulla gara di ieri sera...»

Di Stefano, noto giornalista, ha esaltato la grande prestazione di Rafael Leao in Milan-Atalanta: le sud dichiarazioni

Ospite a Sky, il giornalista Di Stefano ha esaltato la grande prestazione di Rafael Leao, con tanto di gol, nella sfida di ieri sera tra Milan e Atalanta terminata 1-1. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Leao è l’unico giocatore del Milan ad aver realizzato gol in tutte e 4 le competizioni. Non è la sua migliore stagione come rendimento ma ora sta crescendo e tutti si aspettano la definitiva consacrazione. Milan un pò sfortunato, ieri meritava la vittoria».