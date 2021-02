Gianluca Di Marzio, nel corso di Sky Sport, ha fatto il punto sul rapporto dei nuovi arrivati con Stefano Pioli. Ecco le parole del giornalista

Gianluca Di Marzio, nel corso di Sky Sport, ha fatto il punto sul rapporto dei nuovi arrivati con Stefano Pioli. Ecco le parole del giornalista:

«Quelli che entrano in campo al posto dei titolari fanno bene come Tomori, Meitè o Leao. Buone risposte quindi per Stefano Pioli dai giocatori fuori ruolo o che non giocano spesso».