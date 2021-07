Di Marzio: «Oggi nuovo incontro tra Cellino e Milan per Tonali»

Gianluca Di Marzio, noto giornalista sportivo, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare del calciomercato rossonero

Gianluca Di Marzio, noto giornalista sportivo, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare del calciomercato rossonero:

«Oggi nuovo incontro con Cellino per trovare l’intesa sul riscatto di Tonali. Si avvicina sempre di più Bakayoko, ha detto di no a una proposta di rinnovo da parte del Chelsea perché vuole aspettare il Milan e spera che il Milan lo accontenti prendendolo in prestito. In questo momento più Odriozola di Dalot, viste anche le difficoltà di trovare un accordo col Manchester United. Diaz è praticamente fatta».