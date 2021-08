Di Marzio non pensa al Milan: «Ecco le mie favorite per lo Scudetto»

Gianni Di Marzio non pensa al Milan per lo Scudetto. L’ex calciatore ed ex allenatore spiega quali sono le sue favorite

L’attuale consulente di mercato del Palermo non pensa ai rossoneri per lo Scudetto. Secondo l’ex calciatore ed ex allenatore attualmente Inter e Juventus sarebbero più attrezzate del Milan. Di seguito un estratto dell’intervista rilasciata a Lalaziosiamonoi.

«Inter e Juventus sono le favorite per lo Scudetto. I nerazzurri partono favoriti per la vittoria dello scorso anno. La Juve, con la mentalità vincente di Massimiliano Allegri, potrebbe tornare alla vittoria».