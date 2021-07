Di Marzio: «Il mercato del Milan è in movimento, vi svelo le ultime mosse»

Di Marzio ha spiegato come il nome di Kaio Jorge sia attenzionato dal Milan per gennaio: in uscita Hauge, fatta per Brahim Diaz

Gianluca Di Marzio, in collegamento con i microfoni di Sky Sport, ha fatto il punto sul mercato del Milan tra entrate ed uscite, sia in vista dell’estate che per il prossimo gennaio:

«Il Milan lavora per gennaio per Kaio Jorge, classe ’01 del Santos. L’interessamento è molto concreto. Per quanto riguarda Brahim Diaz si lavora per definire gli ultimi dettagli. L’Eintracht, invece, vuole Hauge: l’offerta è di 8 milioni, mentre la richiesta del Milan è di 12».