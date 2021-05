Di Marzio: «Erede di Calhanoglu? C’è un nome di grande attualità»

L’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha parlato del possibile futuro erede di Calhanoglu al Milan sulla trequarti

Il futuro di Hakan Calhanoglu è quanto mai enigmatico. La qualificazione in Champions League dei rossoneri, ancora in preoccupante bilico, rappresenta un fattore decisivo per il buon esito della trattativa e specialmente per il potere economico del Diavolo nella proposta di rinnovo. Per il turco nel frattempo si sono aperte anche delle alternative, alcune particolarmente redditizie. Sul destino del turco e sulle possibili scelte consequenziali del Milan si è espresso Gianluca Di Marzio, che ha così parlato a Sky Sport 24:

«Come vice Calhanoglu, o erede di Calhanoglu, terrei il nome di Ilicic, resta di grande attualità. Non è giovanissimo ma il Milan ha dimostrato di poter prendere anche giocatori d’esperienza. I contatti ci sono, resta da capire il budget a disposizione. Tomori va comprato e sono 28 milioni, Brahim Diaz anche nel caso va comprato e una ventina di milioni ci vorranno. Più la punta… Ci vuole un budget importante».