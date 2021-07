Di Marzio: «Ecco cosa posso dirvi sul Milan e Luis Alberto»

Di Marzio ha spiegato come dietro il comportamento di Luis Alberto non ci sono gli interessi di Milan e Juventus

Gianluca Di Marzio, in collegamento con Sky Calciomercato l’Originale, ha fatto il punto sulla situazione Luis Alberto, accostato anche al Milan nelle ultime ore:

«Il giocatore non ha intenzione di presentarsi in ritiro e non ci sono squadre italiane dietro, non c’è il Milan né la Juventus. Abbiamo fatto le nostre verifiche e non ci sono squadre di Serie A dietro la situazione di Luis Alberto».