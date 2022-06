Di Marzio: «Dybala, il Milan ci può pensare. Possono entrare in corsa altre squadre». Le sue dichiarazioni a Calciomercato – L’Originale

Gianluca Di Marzio parla così del mercato del Milan e della situazione Dybala a Calciomercato – L’Originale. Le sue dichiarazioni.

«Il Milan ci può pensare ma ad oggi non ha fatto passi concreti. Dybala per andarci dovrebbe accettare una cifra più bassa: 4,5-5 milioni. Lo farà? Se sì, per lui possono aprirsi molte strade, fra cui anche il Siviglia passi concreti.»