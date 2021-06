Di Marzio: «Attenzione ad Adli, ecco al posto di chi arriverebbe»

Di Marzio ha raccontato come Adli, gioiello del Tolosa, è molto vicino al Milan: i rossoneri vogliono sostituire Castillejo proprio con lui

Gianluca Di Marzio, in collegamento con Calciomercato l’Originale, ha parlato delle prossime mosse di mercato del Milan sia in entrata che in uscita:

«Laxalt alla Dinamo Mosca, operazione in via di conclusione per 4 milioni di euro. Per quanto riguarda le entrate attenzione ad Adli, classe 2000 del Tolosa, è un esterno d’attacco che può arrivare al posto di Castillejo che ha una richiesta in Spagna da parte del Betis».