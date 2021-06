Di Marzio – Adli, niente Milan: il giocatore rimarrà in Francia

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Milan deve mollare la pista Adli, che ha scelto il suo prossimo club

Amine Adli non sarà un giocatore del Milan. Almeno, non per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’attaccante del Tolosa ha infatti scelto di rimanere in Francia, dove si accaserà con i campioni in carica del Lille.

Un club da sempre in buoni rapporti con i rossoneri. Per questo non è da escludere che dalla prossima stagione si potrà tornare alla carica per il classe ’00, che nel frattempo avrà un anno di esperienza in più.