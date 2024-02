Dimarco lancia una frecciatina: «Lecce? Altre squadre hanno fatto fatica». Le parole del calciatore nerazzurro nel pre partita

Federico Dimarco ha parlato così nel prepartita di Lecce Inter, lanciato anche una frecciatina al Milan dopo il 2-2 al Via del Mare:

PAROLE – «La cosa sicura è non prendere la partita sottogamba. Tutte le partite in Serie A sono difficili. Lo abbiamo visto, anche altre squadre hanno fatto fatica. Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo».

