Di Livio: «Gli atteggiamenti dei giocatori del Milan non sono belli da vedere». Le parole dell’ex giocatore sul momento rossonero

Angelo Di Livio, ex giocatore di Juventus e Fiorentina, ha commentato così a Gazzetta TV il momento difficile del Milan.

Ecco le sue parole: «Nel calcio, quando le cose non vanno bene, si punta il dito sempre verso l’allenatore. Io vedo atteggiamenti nei giocatori del Milan che non sono belli da vedere sinceramente. Ogni persona deve prendersi le proprie responsabilità. Io vedo giocatori camminare e avere atteggiamenti non giusti. L’anno scorso hanno vinto lo scudetto facendo una stagione straordinaria, dovevano ripetersi quest’anno e invece molti giocatori sono sotto alla sufficienza. Mi auguro che il Milan non mandi via Pioli che per me è un ottimo allenatore».