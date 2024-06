Di Gregorio Milan: la Juventus pronta all’affondo, il FATTORE decisivo nella trattativa

Il futuro di Di Gregorio, accostato anche al calciomercato Milan, è vicino alla definizione. La Juventus prepara l’affondo

La Juventus sarebbe sempre più vicina a Di Gregorio, portiere del Monza, accostato anche al calciomercato Milan qualche settimana fa.

Come riportato da Alfredo Pedullà i bianconeri sono pronti a cedere Szczesny per liberare lo spazio al nuovo arrivato. Per il portiere polacco ci sono due offerte, una dall’Arabia e una dall’Inghilterra