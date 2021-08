Di Gesù e Robotti, estate da sogno: due Primavera aggregati tra i grandi

Enrico Di Gesù e Giovanni Robotti stanno vivendo un’estate decisamente da ricordare. I due Primavera sono stati uniti alla squadra di Pioli

Per Enrico Di Gesù e Giovanni Robotti non è una semplice preparazione come tutte le altre. I due centrocampisti del vivaio rossonero stanno infatti vivendo un’estate da sogno, trascorrendola agli ordini di Stefano Pioli in prima squadra, condividendo il campo con giocatori del calibro di Giroud, Kjaer e, per rimanere nel ruolo, Bennacer.

Entrambi classe ’02, hanno avuto l’occasione di assaggiare il campo nelle amichevoli contro Pro Sesto, Modena e, per quanto riguarda Di Gesù, anche all’Allianz Riviera contro il Nizza. L’anno prossimo rimarranno come fuori quota nella squadra Primavera, ma queste settimane resteranno come bagaglio di crescita personale e, chissà, anche come occasione che gli possa aprire le porte anche per qualche gara ufficiale, cosa che hanno assaggiato la stagione scorsa con qualche sporadica convocazione tra Serie A e Coppa Italia.