Di Gennaro commenta la prima parte di stagione del Milan: «Si trova dove merita». Le parole dell’ex calciatore

Antonio Di Gennaro ha parlato ai microfoni di TMW del Milan e degli episodi arbitrali in questa prima parte di stagione. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Ci sono squadre che hanno fatto benissimo come Bologna e Fiorentina, poi il Milan che ha subito tantissimo ed è dove merita ora. Gli episodi condizionano ma non in maniera così eclatante. Io sono convinto sempre di più che al VAR dovrebbero andare ex arbitri ed ex calciatori».