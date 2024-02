Di Gennaro difende Pioli: «Ciclo finito? Non lo so, ma…». Le parole dell’ex calciatore sul tecnico rossonero e non solo

Antonio Di Gennaro ha parlato ai microfoni di TMW e ha difeso Stefano Pioli. Ecco le parole in particolare sulla possibile permanenza al Milan:

PAROLE – «Credo che gli infortuni abbiano inciso tanto, insieme ai troppi gol subiti. E’ una squadra che produce e subisce troppo. Ha acquistato poi 12 giocatori ma chi ha fatto davvero la differenza? L’attaccante di riferimento rimane ancora Giroud che ha 37 anni. A parte Pulisic e Loftus-Cheek gli altri non hanno ancora reso secondo le qualità che promettevano. Che sia finito un ciclo non lo so. Gli hanno tolto Maldini e Massara, artefici dello Scudetto e della permanenza di alcuni elementi come Leao».