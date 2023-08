Di Gennaro: «Pioli ha tutto per fare un grande Milan. Leao…». L’ex calciatore analizza il Milan, tra mercato e conferme

In un’intervista rilasciata a Tuttosport, l’ex calciatore e ora commentatore sportivo, Antonio Di Gennaro, ha parlato di Milan. Di seguito le sue dichiarazioni:

ATTACCO MILAN – Giroud è sempre una garanzia, Okafor è diverso, è un attaccante di movimento. Senza dimenticare Pulisic: anche lui sa fare gol

LEAO – Quest’anno può migliorarsi e consacrarsi. Un giocatore del suo livello deve trovare continuità, ha delle doti stratosferiche. La 10? La sua scelta significa personalità. È un numero importante, ha capito che può fare la differenza

CHUKWUEZE – Saltare l’uomo in velocità è fondamentale nel calcio di oggi. Se riesce a sfruttare le sue caratteristiche, vuol dire che sarà un grande giocatore, alla Leao

NUOVO TONALI – Può essere Loftus Cheek, per forza fisica e inserimento, ma i paragoni sono difficili da fare

PIOLI – Ora Pioli è sicuramente una figura più di riferimento per questo società, è anche l’allenatore che ha riportato il Milan ad alti livelli. Ora ha varie alternative in campo. Ha tutto per fare grande questo Milan