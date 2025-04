Di Francesco a DAZN: «Cosa bisogna fare per dare rigore? Mi inca**o, non gli servono questi aiutini»

Di Francesco al termine di Venezia-Milan ha rilasciato dichiarazioni forti ai microfoni di DAZN

Eusebio Di Francesco furioso ai microfoni di DAZN nel post partita di Venezia–Milan. Il tecnico dei padroni di casa polemizza sul contatto Pavlovic-Yeboah.

LE PAROLE – «A metà campo l’avrebbe fischiato, sia il braccio che il piede non puoi non dare rigore. Non ne parlo mai dell’arbitraggio, ma noi ci stiamo giocando la salvezza e il rispetto sta mancando nei nostri confronti. Ma cosa bisogna fare per dare rigore? Mi incazzo perché se fosse a metà campo fischi fallo. Questa partita mi girano perché non meritavamo di perderla e gli episodi l’hanno portata a favore di una squadra già forte che non aveva bisogno di aiutini».