Di Canio entusiasta per l’acquisto chiuso dal Milan, l’opinionista non ha dubbi: che complimento per il nuovo arrivato. Le ultimissime

Paolo Di Canio non ha dubbi: Samuele Ricci rappresenta un colpo eccellente per il Milan di Massimiliano Allegri. L’ex attaccante, noto per le sue analisi schiette e spesso controcorrente, ha espresso un giudizio estremamente positivo sull’approdo del centrocampista, definendolo “la figura più interessante che poteva prendere il Milan“. Un’affermazione forte, che sottolinea l’importanza strategica dell’acquisto del giovane talento.

Secondo Di Canio, le qualità di Ricci si sposano perfettamente con le esigenze tattiche del nuovo corso rossonero sotto la guida di Allegri. Il centrocampista, proveniente dal Torino, porta in dote una visione di gioco acuta, una capacità di recupero palla notevole e una duttilità tattica che lo rende prezioso in diverse zone del campo. Queste caratteristiche, a detta di Di Canio, lo rendono un elemento cardine per la costruzione di una squadra equilibrata e competitiva.

La versatilità di Ricci sarà fondamentale per Allegri, che potrà contare su un giocatore in grado di ricoprire più ruoli a centrocampo, offrendo diverse soluzioni sia in fase di impostazione che in quella di interdizione. La sua intelligenza tattica e la sua disciplina sono aspetti che Di Canio ha particolarmente apprezzato, vedendo in lui un potenziale leader silenzioso, capace di dettare i ritmi e di dare solidità al reparto.