Di Canio: «La formazione del Milan mi piace, questo giocatore dovrà fare la differenza»

L’ex calciatore Di Canio ha parlato nel pre-partita di Milan Borussia Dortmund: tutte le dichiarazioni

Paolo Di Canio ha parlato negli studi di SkySport per analizzare il match di Champions League tra Milan e Borussia Dortmund.

PAROLE – «Loftus-Cheek con i suoi strappi salta sempre la prima linea di pressing. Diventa determinante in queste partite, perchè fa respirare la squadra e soprattutto perchè senza Leao è importante aver trovato per fisicità, qualità. La formazione mi piace e Loftus dovrà fare la differenza. Il Borussia Dortmund si espone molto e in difesa ci sono giocatori molto macchinosi. Senza Leao bisognerà fare la differenza dall’interno».