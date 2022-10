Di Canio: Tra Milan e Juventus ci sono 8 gol di differenza». Le parole dell’opinionista su Sky

Paolo Di Canio ha commentato così i risultati in Champions di Milan e Juventus mettendoli in relazione tra loro.

«Il Milan ha sbagliato un po’ di gol, ma ha vinto 4-0 contro una squadra difficile che non perdeva in casa da dicembre 2021. De Ketelaere deve ancora dimostrare il suo talento, Leao nel primo tempo si accentrava tanto, ma poi… 4-0. Tra Milan e Juve c’è una differenza di 8 gol: 4 segnati dal Milan e 4 presi dalla Juve. Il doppio vantaggio non deve diventare un freno: il Milan quest’anno deve passare».