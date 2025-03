Di Canio parla del Milan e dell’atteggiamento in campo. E verso l’Inter… Segui le ultimissime sul club rossonero

Paolo Di Canio ha parlato così del Milan, del non essere squadra, tranne in un’occasione: il derby contro l’Inter. Parole che possono far ben sperare in vista della Coppa Italia?

«Nei derby contro l’Inter il Milan ridiventa squadra. Ritrova compattezza, ascoltano anche i dettami dell’allenatore; in quella situazione diventa pericoloso per l’Inter, perché è in quelle occasioni che è diventata squadra a prescindere da chi ci sia in panchina. Però trovo difficile trovare l’armonia nel Milan, c’è tanto egoismo e supponenza nei giocatori».