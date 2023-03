Di Canio: «De Ketelaere è in difficoltà, è come se si sentisse inadeguato». L’analisi dell’ex calciatore sul rossonero

Intervenuto a Sky Calcio Club, Paolo Di Canio ha analizzato il momento difficile di Charles De Ketelaere in questo Milan.

Ecco le sue parole: «De Ketelaere è un ragazzo in difficoltà, è come se si sentisse inadeguato e non osa nulla. Ibra magari lo può aiutare e tranquillizzare. Magari è solo una questione di timidezza e fra un paio di mesi esploderà»