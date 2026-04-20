Di Canio avverte Milan e Napoli nella corsa Champions: «La Juve sembra stare meglio, ecco il motivo»

Di Canio avverte il Milan negli studi di Sky Calcio Club. Le parole dell’ex calciatore sulla corsa Champions preoccupano i rossoneri

Nel corso della trasmissione Sky Calcio Club, Paolo Di Canio ha offerto una breve ma significativa analisi sul momento delle principali squadre coinvolte nella corsa alla Champions League. L’ex attaccante ha evidenziato come la Juventus sembri attualmente in una condizione migliore rispetto alle rivali, tra cui il Milan, impegnato in un finale di stagione ad alta tensione.

IL MOMENTO DELLE RIVALI – «La Juve sembra stare meglio rispetto a Napoli e Milan, Spalletti è stato bravo a dare pressione e responsabilità, ma in maniera sana. Alcuni della Juve si stanno giocando la carriera..».

Le parole di Di Canio mettono in evidenza il clima che si respira attorno alle squadre in lotta per un posto nella prossima Champions League. Se da una parte la Juventus appare più solida e consapevole, dall’altra il Milan è chiamato a reagire e a mantenere alta la concentrazione per non perdere terreno in una corsa che resta apertissima.

Fondamentale, dunque, per i rossoneri sarà mantenere alta la concentrazioni già a partire dalla prossima sfida, proprio contro i bianconeri, per chiudere almeno al secondo posto la stagione.

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