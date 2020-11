Deulofeu: «Partita dura oggi, sempre speciale il mio passato al Milan»

Gerard Deulofeu non ha mai nascosto il proprio amore per i colori rossoneri. Oggi da avversario non ha brillato

Gerard Deulofeu non ha mai nascosto il proprio amore per i colori rossoneri. Oggi da avversario non ha brillato, ma ha comunque colto l’occasione per complimentarsi con la propria ex squadra. Ecco il messaggio sul proprio profilo Facebook da parte dell’esterno d’attacco catalano:

«Una partita dura, combattuta che non siamo riusciti a risolvere come volevamo. Adesso bisogna rimanere positivi e pensare già alla partita di venerdì. Sono felice di aver giocato contro il Milan la mia prima da titolare, è sempre speciale per il mio passato con loro».