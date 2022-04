Deulofeu: «Inter? Gara come le altre, ma per lo Scudetto tifo Milan». Le dichiarazioni dell’attaccante dell’Udinese

Gerard Deulofeu parla così della corsa Scudetto e della prossima gara contro l’Inter a Dazn. Le parole dell’attaccante dell’Udinese.

«Rispetto l’Inter e il mio club. Per me è una sfida come tutte le altre, anche se per lo scudetto tifo Milan.»