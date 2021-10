Deschamps: «Theo Hernandez? Pensavo da un po’ di convocarlo»

Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, ha parlato al termine del match di Nations League contro il Belgio

Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, ha parlato al termine del match di Nations League contro il Belgio. Le sue dichiarazioni ai microfoni di SportMediaset su Theo Hernandez, esterno del Milan.

«C’è grande concorrenza. Ci pensavo da un po’: l’ho sempre pre-convocato. Può anche giocare a quattro, lo fa nel Milan: è un giocatore interessante in fase offensiva, deve crescere in quella difensiva. Ha fatto molto bene, si sta confermando. Kylian è stato sfortunato agli Europei, segnare questo rigore è un segno favorevole per la Francia, purtroppo non per i belgi».

