Deschamps su l’attacco della Francia: «La gerarchia si sta evolvendo, Giroud ha 37 anni e..»

Le parole del ct della Francia Didier Deschamps in conferenza stampa. Ecco cosa ha detto sull’attacco della Nazionale:

«La gerarchia si sta evolvendo, non è perché c’è uno che segnerà tre gol e un altro che non segna che chi ne avrà segnati tre diventerà automaticamente il numero uno. Entra nelle riflessioni riflessione anche il profilo dei giocatori, anche se non impedisce di continuare ad essere performanti. Olivier ha 37 anni, il che porta il suo allenatore a gestirlo. Ha minutaggio con il Milan ma raramente gioca partite intere. La scelta riguarda più il profilo in relazione all’avversario. Olivier e Marcus hanno profili simili, Kolo ha un profilo diverso. E’ sempre con l’obiettivo di essere più pericoloso per l’avversario”. Coman? In questo momento sta facendo molto bene. E’ un giocatore relativamente efficace, non gli manca nulla, è lì da tanti anni. Se c’è è perché può essere titolare. La competizione è importante, non mi lamenterò di avere queste opzioni. Mbappé? Non è in un periodo di efficienza, per un giocatore come lui si vede qualcosa di più. L’occasione avuta ieri la sa benissimo, sulla partita di ieri, soprattutto nel secondo tempo, è a disponibile nei movimenti, nella ripetizione degli sforzi. Tutto quello che ha vissuto quest’estate, e questo ritmo infernale con una partita ogni tre giorni, gli dà diritto anche a questo periodo in cui sta un po’ meno bene. Ha un sorriso, è felice di essere lì»