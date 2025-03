Deschamps in conferenza: «Se Theo non è nel suo periodo migliore dipende anche da una cosa»

Deschamps, commissario tecnico della Francia, in conferenza stampa ha risposto a una domanda su Theo Hernandez

DESCHAMPS SU THEO – «Se non è nel suo periodo migliore dipende anche dalla sua squadra. So di cosa è capace uno come lui. Sì, le sue prestazioni non sono simili a quelle in passato. L’importante è supportare i giocatori; c’è un rapporto di fiducia e competizione».