Marcel Desailly, ex calciatore del Milan, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport Insider in cui si è detto deluso per quanto sta facendo il Diavolo in questa stagione negativa considerando la Serie A e il cammino in Champions.

MANCA CHIMICA – «Sono deluso dal Milan, manca la chimica di squadra. Ad oggi il Milan è un mix di problemi ed è un peccato visto il talento individuale. Sono noni perché davanti hanno tutti club ben organizzati, penso ad esempio all’Inter».

SU CONCEICAO – «Pensavo che potesse dare una giusta carica alla squadra, ma penso che non sia stato così. Attualmente mi hanno deluso, spero possano tornare competitivi al più presto».