Derby da record: San Siro verso il sold out storico per Milan Inter. I rossoneri volano al primo posto in questa classifica…

Derby da record, la stracittadina numero 246 vale il primato d’incassi in Serie A per il club rossonero

Mancano solo tre giorni al fischio d’inizio di una sfida che promette di essere il vero spartiacque della Serie A 2025/26. Il duello tra il Milan di Massimiliano Allegri e l’Inter di Cristian Chivu non è solo una questione di prestigio, ma un passaggio fondamentale per le ambizioni scudetto dei nerazzurri, che potrebbero allungare in modo decisivo, o per il rilancio rossonero. L’attesa è febbrile e i numeri lo confermano: secondo Calcio e Finanza, il Meazza registrerà il record d’incasso assoluto per una partita casalinga del Milan nel massimo campionato.

Le cifre sono da capogiro e superano i 5,9 milioni di euro, polverizzando il precedente primato del 2019. L’evento ha richiamato non solo tifosi comuni, ma anche una massiccia presenza nelle aree esclusive: «Esaurite da settimane tutte le sale hospitality, con un totale di 5mila presenze e il record di tutti i tempi in Club 1899». Un successo commerciale senza precedenti che coinvolge anche le location esterne allo stadio.

Derby da record, il primato in Serie A e la top 5 rossonera

Il match dell’8 marzo 2026 si inserisce direttamente ai vertici della storia economica del club. Sebbene le sfide di Champions League mantengano il primato assoluto (con il derby europeo del 2023 in vetta a oltre 10 milioni), questa partita diventa la più redditizia di sempre per il Milan nel contesto nazionale.

La classifica degli incassi casalinghi rossoneri vede ora il derby di domenica stabilirsi al quinto posto assoluto, considerando tutte le competizioni: «Milan-Inter dell’8 marzo 2026 supera i 5,9 milioni di euro, posizionandosi dietro solo ai grandi match europei contro Inter, Tottenham, Napoli e PSG». Per Allegri e Chivu, la pressione sarà altissima: oltre ai tre punti, in palio c’è l’onore davanti a una platea da record che ha già garantito il tutto esaurito.