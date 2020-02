Derby di Milano, domenica si sfidano anche le vecchie glorie

Domenica le vecchie glorie delle due milanesi si affronteranno sul campo di Padel dalle 11.00 alle 14.00 in zona City Life

Domenica sera Milan e Inter si incroceranno sul campo per il derby. Ma in mattinata le vecchie glorie delle due milanesi si affronteranno sul campo di Padel dalle 11.00 alle 14.00 in zona City Life. In totale parteciperanno ben 32 giocatori, tra i quali anche alcuni personaggi famosi e dello spettacolo. Il 18 novembre 2018 la squadra di Christian Brocchi e Demetrio Albertini riuscì a sconfiggere quella interista di Francesco Toldo e Nicola Berti.

Poi in serata la parola passerà a Zlatan Ibrahimovic e compagni, in un derby che vale tantissimo per la classifica rossonera.