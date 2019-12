Demiral: il centrale a oggi costa troppo, ecco l’alternativa

Il difensore centrale della Juventus è troppo caro, il Milan cambia idea

A oggi non sembrano esserci le carte in regola per intavolare una trattativa concreta insieme alla Juventus per Demiral. Il centrale ha costi elevati. La società chiede 35 milioni almeno per cominciare a trattare. Il Milan avrebbe già l’alternativa. Si chiama Todibo.

Milan-Barcellona: comincia l’asta per il centrale

La società di via Aldo Rossi avrebbe ricevuto l’ok dal giocatore per il trasferimento. Todibo ama l’Italia è cominciare una nuova avventura con la maglia rossonera sarebbe di suo gradimento. Le società ora sono pronte a sedersi al tavolo per trovare un accordo.