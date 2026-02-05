Del Piero punge Rabiot: «Senza il Milan il campionato sarebbe già finito? Non sono d’accordo, vi spiego perché…»

Del Piero, intervistato a margine di un evento, ha parlato così del Milan in merito alle parole di Rabiot sul campionato

In occasione dell’evento milanese che celebra la partnership tra Haier e la Lega Calcio Serie A, Alessandro Del Piero ha preso la parola per commentare lo stato attuale del torneo. Il punto di partenza sono state le recenti e discusse dichiarazioni di Adrien Rabiot, secondo cui l’assenza del Milan renderebbe il campionato già virtualmente chiuso a favore dei nerazzurri. L’ex numero dieci bianconero ha però espresso una visione più sfumata e tattica della situazione.

«No, non sono d’accordo ma capisco il suo punto di vista. Di sicuro fino ad oggi il Milan è la squadra che più può ambire a vincere con l’Inter» ha esordito Del Piero. Secondo l’ex fuoriclasse, la squadra di Massimiliano Allegri gode di un vantaggio competitivo non indifferente rispetto alla concorrenza, dovuto principalmente a una gestione delle energie più lineare che potrebbe pesare nella volata finale.

Del Piero, il fattore coppe e gli impegni di Chivu

Del Piero ha poi analizzato i motivi che rendono i rossoneri i rivali più accreditati per strappare il titolo a Cristian Chivu. Mentre le altre inseguitrici hanno mostrato diverse fragilità, il Milan ha saputo capitalizzare la propria costanza, sfruttando una settimana tipo priva di impegni infrasettimanali europei, a differenza dei cugini nerazzurri.

«Il Milan non ha le coppe. È in una buona posizione, considerando che poi aumenteranno anche gli impegni per l’Inter» ha spiegato Del Piero, guardando ai prossimi mesi di fuoco che attendono la capolista. In conclusione, pur non sposando integralmente la tesi del centrocampista francese, “Pinturicchio” ha confermato la forza dei rossoneri: «Quello che dice Rabiot è vero a metà, di sicuro è la pretendente numero uno».

