Del Piero netto sul Milan: «Credo che sia impossibile non evidenziare questa cosa adesso». Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan, di rientro dalla sosta dedicata agli impegni per le nazionali, dovrà cercare di dare onore a questa stagione finora travagliata. Di seguito il commento della leggenda della Juventus Del Piero a Sky Calcio Club.

«Balza all’occhio come il Milan debba esser prima schiaffeggiato per poi reagire. La maggior parte delle vittorie le fa in rimonta dopo essere stato con l’acqua alla gola».