Decreto Dignità, rinviato il voto al Senato! Clamorosa novità, cosa può succedere ora

Decreto Dignità, in Commissione Cultura al Senato rinviato il voto sull’abolizione: ecco cosa può succedere adesso

La votazione in Commissione Cultura al Senato sull’abolizione del Decreto Dignità – che tra le altre cose prevede anche il divieto alle agenzie di betting sponsorizzazioni calcistiche – è stata rinviata. Il tema riguarda tutte le società di Serie A, Milan incluso.

NOTA UFFICIALE M5S – «Nel testo della risoluzione , come abbiamo denunciato da tempo, è presente un passaggio inaccettabile: l’apertura alla reintroduzione della pubblicità del gioco d’azzardo nel mondo del calcio. Bene, lo diciamo con chiarezza: questa parte deve essere espunta senza esitazioni. Non sono possibili compromessi (…) È una menzogna dire che sponsorizzare il gioco legale serva ad arginare quello illegale. I dati dimostrano il contrario: il mercato illegale non scompare con l’aumento del gioco legale, anzi cresce parallelamente, alimentato dalla stessa normalizzazione della scommessa come comportamento sociale accettabile. Se si vuole davvero tutelare lo sport e i tifosi, bisogna agire con coerenza: nessuna pubblicità per l’azzardo nel calcio».

NOTA UFFICIALE CECILIA D’ELIA (PD) – «Siamo assolutamente contrari ad eliminare il divieto, per le società di calcio-scommesse, di fare pubblicità e di sponsorizzare le società di calcio. Anzi, crediamo che sia necessario rafforzare il divieto di gioco d’azzardo anche in questo settore».