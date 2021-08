De Zerbi: «Superlega? Contrario al 100%, devono poter partecipare tutti»

Roberto De Zerbi torna sul tema della Superlega e conferma la sua idea: ecco le dichiarazioni del tecnico dello Shakhtar Donetsk

Roberto De Zerbi, intervistato da Marca, ribadisce la sua contrarietà alla Superlega.

«Penso le stesse cose e le confermo al 100%. Certo, ci saranno club che non riusciranno mai a vincere perché il valore dei giocatori non è lo stesso. Ma tutti devono avere il diritto di partecipare. Non mi piaceva l’idea di vedere una Superlega dove ci sarebbero state squadre partecipanti di diritto e altre che non avrebbero mai partecipato».