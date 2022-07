De Zerbi: risoluzione del contratto con lo Shakhtar Donetsk

Si chiude per cause di forza maggiore l’avventura di Roberto De Zerbi allo Shakhtar Donetsk, dopo il suo arrivo poco più di un anno fa

Si conclude dopo meno di un anno e per cause di forza maggiore l’avventura di Roberto De Zerbi sulla panchina dello Shakhtar Donetsk.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il tecnico italiano ha risolto con la squadra ucraina. Pochi mesi fa lo stesso allenatore aveva detto che in caso di non ripartenza del campionato ucraiano, non avrebbe avuto altra scelta se non andarsene.