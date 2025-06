De Zerbi spiega: «Non sono tifoso del Milan ma devo confessare questa cosa»

De Zerbi, allenatore del Marsiglia, ha parlato del suo legame con il Milan e non solo: accenno anche alla finale dell’Inter. Le parole

Ospite al Podcast di Cattelan, Roberto De Zerbi ha dichiarato

PAROLE – «A 14 anni sono andato via da casa e sono andato a vivere a Milanello. Non sono tifoso del Milan, ma sono molto riconoscente per la mia vita rossonera. L’Inter è una grande squadra e Inzaghi un grande allenatore e non ci stanno cinque gol di scarto. Il problema è che l’Italia del calcio non conosceva il Psg, ed è stata presuntuosa. Non sapevano che il calcio d’inizio lo facevano come la touche nel rugby, o che Dembélé rimane in agguato al limite dell’area, o che Doué è un talento del livello di Yamal, anche se non ancora così determinante. Che Vitinha forse oggi è il centrocampista più forte al mondo. Della qualità di Neves o delle origini di Pacho. In Italia poi non hanno scritto una riga del secondo posto del mio Marsiglia e si snobba la Ligue 1 che è un campionato difficile. Il Lilla era agli ottavi di Champions, il Brest è stato affossato solo dal Psg. Il Monaco ha perso con l’Inter ma con un’espulsione dopo pochi minuti e ha vinto con il Barcellona. Il calcio è difficile dappertutto. Basta vedere quello che è successo con la Norvegia».