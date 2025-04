De Zerbi Milan, il tecnico del Marsiglia primo candidato alla panchina rossonera? L’ultima indiscrezione sentenzia il futuro

Condividi via email

De Zerbi Milan, l’attuale tecnico del Marsiglia diventa il primo candidato alla panchina rossonera della prossima stagione

Come riferito da Antonio Vitiello, Giorgio Furlani, AD del Milan, può sorprendere in vista della prossima stagione per quanto riguarda il tema allenatore e quindi l’eventuale sostituzione di Sergio Conceicao.

Con Paratici in pole come possibile nuovo direttore sportivo, con la decisione finale che verrà preso entro Pasqua, il nome in pole è quello di Roberto De Zerbi, attuale tecnico del Marsiglia e legato da sempre ai colori rossoneri.