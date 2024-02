De Zerbi Milan, un altro top club si iscrive alla corsa per l’ex Sassuolo: ecco chi lo vuole e cosa filtra sul futuro del tecnico

Tra i nomi accostati alla panchina del Milan per il futuro, in caso di esonero di Stefano Pioli, c’è anche quello di Roberto De Zerbi. L’allenatore del Brighton sta impressionando tutti in Inghilterra, tanto da attirare su di sé l’attenzione di alcuni top club europei che pensano ad un cambio in panchina per la prossima stagione.

Come riferisce il quotidiano catalano Sport, anche il Barcellona avrebbe messo gli occhi sull’ex Sassuolo per il dopo Xavi. Il presidente Laporta in persona avrebbe cominciato a chiedere informazioni sul tecnico italiano: a convincere i blaugrana, in particolare, è lo stile di gioco che l’allenatore ha portato al Brighton. Un altro piccolo indizio è rappresentato dal fatto che gli agenti di De Zerbi sono i medesimi del centrale uruguaiano Ronald Araujo, che pochi giorni fa sono stati a colloquio a Barcellona con il presidente blaugrana e il ds Deco.