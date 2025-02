De Zerbi esalta Bennacer: il retroscena sulla cessione effettuata dal Milan non lascia dubbi. Le ultimissime notizie

Il calciomercato Milan ha perso in questa sessione invernale Bennacer che si è trasferito al Marsiglia. Roberto De Zerbi, a DAZN, l’ha esaltato.

PAROLE – «E’ un grande giocatore. Mi dispiace per Rongier perché non era in condizioni di giocare, rimane un giocatore molto bravo. Ma Isma ha giocato molto bene ed è un grande giocatore per noi. Porta personalità, qualità. Voleva venire al Marsiglia».