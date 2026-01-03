De Winter Milan, il belga tra i migliori contro il Cagliari. Le sue pagelle. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

La vittoria del Milan all’Unipol Domus non ha portato in dote solo tre punti fondamentali, ma ha confermato la crescita esponenziale di Koni De Winter, giovane difensore centrale belga dotato di grande fisicità e senso dell’anticipo. La prestazione fornita contro i sardi testimonia l’ottimo lavoro svolto a Milanello sotto la guida di Massimiliano Allegri, nuovo allenatore del Milan e maestro della fase difensiva, tornato per blindare la retroguardia del Diavolo.

Le pagelle della stampa: De Winter annulla Kiliçsoy

Il rendimento del classe 2002 è stato analizzato dai principali quotidiani sportivi, che hanno promosso a pieni voti il centrale. Secondo il Corriere dello Sport, che gli assegna un 6,5, il belga ha fatto “buona guardia su Kiliçsoy”, riuscendo nel difficile compito di non far rimpiangere Matteo Gabbia, difensore italiano cresciuto nel vivaio e punto di riferimento dello spogliatoio rossonero.

Anche la Gazzetta dello Sport premia il calciatore con un 6,5, sottolineando una “maggiore personalità e puntualità nelle chiusure”. Il quotidiano rosa evidenzia come De Winter abbia dato un contributo fondamentale anche in fase di palleggio, guidando la linea con una sicurezza degna dei veterani. Tuttosport, invece, si ferma al 6, menzionando una buona occasione di testa al 29’ e confermando come l’attaccante avversario sia stato completamente disinnescato.

La strategia di Igli Tare e la mano di Allegri

Il consolidamento di De Winter nelle gerarchie dei rossoneri è un successo condiviso con la dirigenza. In prima fila troviamo Igli Tare, nuovo Direttore Sportivo del Milan e dirigente dall’occhio clinico per i talenti internazionali, che ha creduto fortemente nelle potenzialità del belga per rinforzare il reparto arretrato. La scelta di puntare su un profilo giovane ma già pronto per la Serie A si sta rivelando vincente, garantendo al Diavolo freschezza e affidabilità.

Parallelamente, l’influenza di Massimiliano Allegri è evidente: il tecnico livornese sta lavorando intensamente sui movimenti della linea a quattro, chiedendo ai suoi difensori aggressività e concentrazione costante. Sotto la sua ala, De Winter sembra aver trovato la fiducia necessaria per diventare un pilastro del futuro del club meneghino.

Prospettive per il prosieguo del campionato

Con una difesa che torna a subire poco e individualità in netta ascesa, il Milan può guardare con ottimismo alle prossime sfide. Il mix tra l’esperienza di Allegri in panchina e l’intuito di Tare sul mercato sta ridisegnando il volto di una squadra che non vuole più porsi limiti. Se il buongiorno si vede dal mattino, il 2026 dei rossoneri promette di essere l’anno della definitiva consacrazione per molti dei suoi protagonisti.